موسكو تدين هجوم بلوشستان الإرهابي في باكستان

دانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس السبت في تجمع انتخابي بولاية بلوشستان بباكستان وأودى بأرواح 128 شخصا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم السبت: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي لا يمكن تبريره. ونأمل بإيجاد منظمي ومنفذي هذه الجريمة الوحشية بسرعة ومعاقبتهم عقابا شديدا".

كما عبرت الوزارة عن أملها في أن يعزز ذلك حزم السلطات الباكستانية وزيادة جهودها بهدف مكافحة الإرهاب بشكل عنيد.

وأفادت قناة "Geo TV" في وقت سابق بأن 128 شخصا قتلوا وأصيب 120 آخرون بجروح جراء تفجير انتحاري في ولاية بلوشستان. من جهتها أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" أن تنظيم "داعش" تبنى المسؤولية عن هذا الهجوم .

المصدر: نوفوستي