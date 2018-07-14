بوتين لعباس: الوضع الإقليمي معقد وسأقوم باتصالات مع زعماء المنطقة

أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت بموسكو، أن الوضع في الشرق الأوسط صعب، مشيرا إلى خططه لإجراء اتصالات بهذا الصدد مع زعماء دول المنطقة.

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وقال الرئيس بوتين خلال افتتاح الاجتماع مع محمود عباس: "أعلم أن الوضع في المنطقة معقد، وأشكركم لاستخدام مثل هذه المناسبة، كأس العالم (لكرة القدم) لزيارة موسكو"​​.

وأشار إلى أنه سيبحث مع نظيره الفلسطيني وضع القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية.

وأضاف: "تسرني إمكانية إخباركم عن اتصالاتنا مع جيرانكم ومع قادة الدول الأخرى".

وبدوره أكد الرئيس الفلسطيني على أن المنطقة تمر حاليا بوقت عصيب، وعلى وجه الخصوص على ضوء توسع الاستيطان الإسرائيلي.

وقال: "هذه قضية حساسة للغاية بالنسبة لفلسطين، ونشعر بالخطر.. نحن غير راضين، ونحن نرفض المحاولات الأمريكية لفرض قراراتهم على أكثر المشاكل حساسية".

كما شدد عباس على أن العلاقات بين فلسطين والولايات المتحدة صعبة للغاية، بما في ذلك بسبب قرار واشنطن حول نقل سفارتها إلى القدس.

المصدر: وكالات