 
مباشر

روحاني يتوعد الولايات المتحدة بالهزيمة

أخبار العالم

روحاني يتوعد الولايات المتحدة بالهزيمة
Reuters ANISH SIDDIQUI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kii4

توّعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية بالهزيمة، وأكد أن الشعب الإيراني سيحبط السياسة الأمريكية ضده كما أحبط مؤامرات واشنطن السابقة عليه.

إقرأ المزيد
الرئيس الإيراني حسن روحاني روحاني يتوعد بتركيع الولايات المتحدة!

واعتبر الرئيس روحاني أن مشروع الحظر الأمريكي يستهدف عموم الشعب الإيراني والضغط عليه. وقال في كلمة بعد الاجتماع المشترك لرؤساء السلطات الثلاث: "إن لدى طهران قناعة بأن السياسة الأمريكية ضد إيران والمنطقة والعالم لن تستمر وستفشل"، موضحا أن "أمريكا تواجه اليوم عزلة عالمية أكثر من غيرها من الدول".

وتابع الرئيس روحاني قائلا في تصريحاته التي نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء يوم السبت: "إن الولايات المتحدة صارت أكثر انعزالا على الإطلاق، حتى بين حلفائها، بسبب عقوباتها على إيران، وليست هناك أية منظمة دولية تدعم السياسة الأمريكية، وأغلب الدول رفضت الإجراءات الأمريكية الأحادية الجانب ضد إيران".

واعلن روحاني أن الظروف الحالية أتاحت فرصة كبيرة لتصدير البضائع الإيرانية إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية تتابع  بقوة تنفيذ مشروع توفير فرص العمل للمواطنين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا