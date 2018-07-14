جنرال أوكراني يكشف عن الوضع "المخزي والمحزن" للدفاعات الجوية في البلاد

وصف جنرال أوكراني، وضع الدفاعات الجوية في بلاده بالمخزي والمحزن، لأن معظم الصواريخ المضادة للطائرات يتم إنتاجها في روسيا، فيما يجري سحب البقية الباقية من هذه الصواريخ من الخدمة.

إقرأ المزيد

وكتب جنرال الاحتياط في القوات المسلحة الأوكرانية، دميتري أومانيتس، في مدونته على بوابة "Обозреватель" يقول إن الدفاع الجوي الأوكراني لديه إمكانية محدودة جدا اليوم، تتمثل في المقام الأول، بامتلاكه أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك M1"

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الإنتاج الكلي للصواريخ المضادة للطائرات والقاعدة العلمية لذلك موجود في روسيا وحدها، وسلطات كييف ليست في عجلة من أمرها لإصلاح حتى المجمعات الصاروخية الحالية الموضوعة في الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل في البارود والصواريخ. على وجه الخصوص، يجري تصنيع الصواريخ لمنظومات S-300 في روسيا، فيما تم إخراج منظومات الصواريخ من طراز S-125 من التسلح حتى في أوكرانيا. ولا توجد ذخيرة لمجمعات S-200 في البلاد.

ولخص الجنرال أومانيتس الوضع بالقول: "أما بالنسبة للصواريخ المضادة للجو، فنحن نستخدم البقايا القديمة منها، التي تم تركها في قواعد ومستودعات الاتحاد السوفيتي".

ورغم هذه الحالة المزرية للتسلح في الجيش الأوكراني، دعا في وقت سابق جنرال أوكراني آخر يدعى، إيغور رومانينكو، لتطوير صواريخ باليستية يمكن أن تطال مدينتي موسكو وسانت بطرسبورغ الروسيتين. وعلى وجه الخصوص، اقترح استكمال تطوير صواريخ "Harpoon" و "Grom-2"، بحيث يصل مداها إلى عدة آلاف من الكيلومترات.

لكن هذا الجنرال اعترف في الوقت نفسه، أن كييف سوف تواجه مشاكل مع تنفيذ مثل هذه البرامج بسبب القيود الدولية.

المصدر: نوفوستي