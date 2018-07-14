أمر قضائي يلزم الحكومة الأمريكية بتحمل مصاريف لم شمل عوائل المهاجرين

أمر قاض أمريكي الحكومة بتمويل تكاليف لم شمل المهاجرين مع أبنائهم، بعد أن فصلتهم السلطات عند الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقال القاضي، دانا سابراو، خلال جلسة في سان دييغو، أمس الجمعة: "ليس منطقيا قيام أي من الآباء، الذين تم فصلهم، بدفع أي شيء".

وتأتي هذه القضية من دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. وقال محاموهم خلال جلسة يوم الجمعة إن مسؤولي الهجرة أبلغوا المهاجرين الآباء بضرورة دفع تكاليف لم شملهم مع أولادهم.

وأشارت وثائق للمحكمة من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن مسؤولي الهجرة طلبوا بشكل مبدئي من أحد الآباء دفع 1900 دولار ليتم لم شمله مع ابنه.

وتعمل الحكومة الأمريكية على لم شمل نحو ألفي طفل مع آبائهم، الذين اعتُقلوا وتم فصلهم عن أبنائهم في إطار سياسة الرئيس، دونالد ترامب، التي تقضي "بعدم التسامح مطلقا" لردع ما وصفه بالهجرة غير الشرعية.

المصدر: رويتزر