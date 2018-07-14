السماح بخروج فتية الكهف بتايلاند من المستشفى الخميس المقبل

قال وزير الصحة التايلاندي بياساكول ساكولساتايادورن، اليوم السبت، إنه سيتم السماح للفتية الـ12 الذين تم إنقاذهم في كهف غمرته المياه في شمال تايلاند، بمغادرة المستشفى الخميس المقبل.

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وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن الفتية كلهم ومدربهم يتماثلون للشفاء بدنيا ونفسيا، وسيسمح لهم بمغادرة المستشفى في الـ19 من شهر يوليو الجاري.

وأضاف: "علينا إعداد كل من الفتية وأسرهم لتقبل الاهتمام من جانب الجمهور ووسائل الإعلام الذي سيحاطون به عند مغادرتهم المستشفى".

وتم إخراج آخر مجموعة من فريق "وايلد بورز" التايلاندي لكرة القدم، المؤلف من 12 تلميذا ومدربهم، من كهف تام لوانغ قرب الحدود مع ميانمار، الثلاثاء الماضي، بسلام في نهاية عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر اشترك فيها غواصون من عدة دول.

المصدر: رويترز