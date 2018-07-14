نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على جدول اجتماع بوتين وعباس

يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت في موسكو، الوضع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف: "سنواصل حاليا مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع الخاص بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كما سنناقش المشاريع الثنائية وسنحدد آفاقا للاتصالات المقبلة".

من جهته قال السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل في حديثه لوكالة "إنترفاكس" أن بوتين وعباس سيناقشان إنشاء آلية جديدة للوساطة في الشرق الأوسط، وكذلك الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ويقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة إلى روسيا في الفترة ما بين الـ13 والـ16 من شهر يوليو الجاري.

وأفادت وسائل إعلام روسية سابقا بأن محمود عباس قد يحضر المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة القدم التي ستجري غدا الأحد في موسكو.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن التقى الرئيس بوتين الأربعاء الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصل موسكو بزيارة لمناقشة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والعلاقات بين البلدين وبعض المسائل الإقليمية.

المصدر: إنترفاكس