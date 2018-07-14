مجلس الأمن يوافق على توريد المعدات لاستئناف خط الاتصال بين عسكريي الكوريتين

وافقت لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات ضد كوريا الشمالية على طلب سيئول حذف المعدات الضرورية لاستئناف خط الاتصال بين عسكريي الكوريتين من قائمة البضائع المحظور بيعها لبيونغ يانغ.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر دبلوماسي: "وافقت لجنة رقم 1718 على طلب مندوب كوريا الجنوبية".

وجاء في طلب مندوب كوريا الجنوبية الدائم لدى الأمم المتحدة، تشخو تي يول: "وفقا للقرار رقم 2397 الذي يسمح للجنة (لجنة 1718) بمنح استثناءات في الحالات الملموسة ولكل الأغراض، والتي تتسق مع أهداف القرارات المناسبة لمجلس الأمن الدولي، أتقدم إلى اللجنة بطلب من حكومة كوريا الجنوبية حول استثناء يخص استئناف عمل خط الاتصالات بين العسكريين" في الكوريتين.

المصدر: تاس