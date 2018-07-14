 
مباشر

مجلس الأمن يوافق على توريد المعدات لاستئناف خط الاتصال بين عسكريي الكوريتين

أخبار العالم

مجلس الأمن يوافق على توريد المعدات لاستئناف خط الاتصال بين عسكريي الكوريتين
Reuters
مجلس الامن الدولي، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kih5

وافقت لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات ضد كوريا الشمالية على طلب سيئول حذف المعدات الضرورية لاستئناف خط الاتصال بين عسكريي الكوريتين من قائمة البضائع المحظور بيعها لبيونغ يانغ.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر دبلوماسي: "وافقت لجنة رقم 1718 على طلب مندوب كوريا الجنوبية".

وجاء في طلب مندوب كوريا الجنوبية الدائم لدى الأمم المتحدة، تشخو تي يول: "وفقا للقرار رقم 2397 الذي يسمح للجنة (لجنة 1718) بمنح استثناءات في الحالات الملموسة ولكل الأغراض، والتي تتسق مع أهداف القرارات المناسبة لمجلس الأمن الدولي، أتقدم إلى اللجنة بطلب من حكومة كوريا الجنوبية حول استثناء يخص استئناف عمل خط الاتصالات بين العسكريين" في الكوريتين.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا