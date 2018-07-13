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البنتاغون يعلن مقتل جندي ثان خلال أسبوع في أفغانستان

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البنتاغون يعلن مقتل جندي ثان خلال أسبوع في أفغانستان
AFP / ANDREW HARNIK / POOL
البنتاغون يعلن مقتل جندي ثان خلال أسبوع في أفغانستان
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الجمعة، أن جنديا أمريكيا لقي مصرعه الخميس متأثرا بجروح أصيب بها في عملية قتالية بشرق أفغانستان، الأسبوع الماضي.

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وقال الوزارة في بيان إن اسم الجندي والوحدة التي كان يخدم فيها لن ينشرا قبل إخطار أقاربه.

ويعد هذا الجندي الثاني، الذي يلقي مصرعه خلال أسبوع، حيث قتل في السابع من الشهر الجاري الجندي جوزيف ماسيل (20 عاما) من ساوث جيت بولاية كاليفورنيا، في هجوم نفذه فيما يبدو أحد أفراد قوات الأمن المحلية.

يذكر أن حوالي 16 ألف عسكري من الولايات المتحدة والناتو ودول شريكة أخرى، يعملون في أفغانستان على تدريب القوات الأفغانية ضمن إطار مهمة بقيادة الناتو.

المصدر: رويترز

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