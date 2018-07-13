ترامب يطالب أعضاء الناتو بزيادة الإنفاق العسكري وينفي أنه هدد بتقسيم الحلف

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قطعيا التقارير التي زعمت أنه هدد بتقسيم الناتو، إلا أنه شدد من جديد على ضرورة أن تزيد الدول الأعضاء في الحلف حصصها في تمويله.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عقب محادثاتهما في باكينغهامشير قرب لندن، اليوم الجمعة: "لقد عدنا ورئيسة الوزراء وأنا من القمة (لدول الناتو)، التي كانت مثمرة حقا، وأكدت بوضوح للحلفاء خلال الاجتماع أن عليهم تطبيق التزاماتهم الخاصة بزيادة الإنفاق العسكري والقيام بذلك في أسرع وقت ممكن".

وأشار ترامب إلى أن الأجواء في بداية اجتماعات قمة الناتو كانت متوترة، "لكن في نهاية المطاف اتفق الجميع على القيام بما يجب عليهم فعله، بما تعهدوا به"، وأضاف: "أعتقد أننا غادرنا القمة كفريق أكثر تماسكا مما كنا عليه أبدا".

وتابع ترامب: "من غير المهم ما يقوله عسكريونا أو عسكريوكم، إن الولايات المتحدة تساعد أوروبا أكثر مما تساعدنا هي.. وندفع حوالي 90 بالمئة من إنفاق الناتو".

وفي رده على سؤال حول التقرير بشأن تهديده بتقسيم حلف الناتو، قال ترامب: "إنها صحافة غير نزيهة، هذا الخبر نشرته NBC التي، برأيي، أسوأ حتى من CNN".

وأردف: "نشهد أن الناتو قوي الآن، لكنه لم يكن بهذه الحالة عندما توليت الرئاسة، وكان هناك أشخاص لم يدفعوا حساباتهم ولم يفوا بتعهداتهم".

المصدر: وكالات