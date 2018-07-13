فرنسا.. انتشار واسع للشرطة استعدادا لتزامن يوم الباستيل مع نهائي كأس العالم

قررت السلطات الفرنسية إغلاق برج إيفل ونشر 110 آلاف من أفراد الأمن مع تزامن عطلة نهاية الأسبوع هناك مع المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم في روسيا واحتفالات يوم الباستيل.

ومن المتوقع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع من باريس إلى أصغر قرى البلاد.

وأمرت السلطات بعملية نشر واسعة النطاق لشرطة مكافحة الشغب والجنود وفرق الطوارئ الطبية، حيث تشهد فرنسا حالة تأهب بسبب احتمال وقوع هجمات إرهابية تستغل هذه الحشود في ظل تزامن الحدثين الكبيرين.

ومن المتوقع أن تدفع المباراة النهائية في كأس العالم المقامة في روسيا بين فرنسا وكرواتيا يوم الأحد حشودا إما للاحتفال بالفوز أو للتنفيث عن الخسارة.

كما ستنزل الحشود إلى الشوارع يوم السبت لمشاهدة العرض العسكري السنوي في باريس الذي يقام في 14 يوليو.

وتعليقا على الاستنفار الأمني، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم الذي أعلن تعزيز الإجراءات الأمنية وزيادة عدد أفراد الأمن المنتشرين في البلاد يوم الجمعة: "لم يكن لدينا أبدا ثلاثة أيام مثل التي نحن بصددها الآن".

المصدر: رويترز