ترامب ينسى عدد الدبلوماسيين الروس المرحلين من بلاده وماي تذكره بالرقم

نسي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عدد الدبلوماسيين الروس الذين طردهم من الولايات المتحدة على خلفية حادث سالزبوري.

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وفي تطرقها إلى قضية العلاقات مع روسيا، قالت ماي، أثناء مؤتمر صحفي الذي عقد في باكينغهامشير البريطانية، إنها أعربت عن شكرها لسيد البيت الأبيض خلال محادثاتهما على دعم الولايات المتحدة لبريطانيا "بعد الاستخدام الشنيع لمادة مشلة للأعصاب في سالزبوري"، والذي طرد ترامب على خلفيته 60 "عنصرا من الاستخبارات الروسية".

وفي وقت لاحق، أشار ترامب، ردا على سؤال حول هذا الموضوع، إلى أن الولايات المتحدة طردت أكبر عدد من الدبلوماسيين الروس بسبب واقعة سالزبوري أكثر من أي بلد آخر، وقال: "عندما اتصلت بي رئيسة الوزراء بعد وقوع هذا الحادث المروع، والذي وقع بالقرب من هنا، سألتني حول ما إذا كنت أنوي فعل شيء، وأعلنت لها العدد (عدد الدبلوماسيين المرحلين)، وهو الأكبر مما قامت به أي دولة أخرى".

لكن ترامب لم يتمكن من التذكر بنفسه عدد الدبلوماسيين الروس، الذين طردهم من بلاده، وتوجه إلى ماي بطلب المساعدة، حيث قال: "إننا طردنا... كم شخصا طردنا؟".

وأعادت ماي إلى ذهن ترامب أنه رحل 60 دبلوماسيا روسيا، ليرد الأخير: "صحيح، 60".

وشدد ترامب في هذا السياق على أن الإدارة الأمريكية الحالية تتبع نهجا قاسيا جدا ضد روسيا.

وتقول الحكومة البريطانية إن العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية الذي أدين في روسيا بتهمة الخيانة العظمى، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، تعرضا يوم 4 مارس، لتأثير مادة مشلة للأعصاب من نوع "نوفيتشوك" مصنوعة في روسيا.

وتضامنا مع المملكة المتحدة، أعلنت أكثر من 25 دولة أوروبية وغربية عن طردها مجموعات من الدبلوماسيين الروس فاق عددهم الإجمالي 140 شخصا على خلفية قضية تسميم سكريبال.

المصدر: وكالات