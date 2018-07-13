الكرملين: قمة بوتين - ترامب قد تركز على مسألة الاستقرار الاستراتيجي

توقع مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن يكون الاستقرار الاستراتيجي موضوعا محوريا في محادثات القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تصريح صحفي، اليوم الجمعة، ذكر أوشاكوف بأن روسيا تقترح، على مدار سنوات عدة، بناء الحوار بين البلدين حول مسائل متعلقة بانسحاب واشنطن من الاتفاقية الخاصة بالدرع الصاروخية.

وأشار إلى أن الخطوات الروسية في تعزيز قدراتها الدفاعية جاءت ردا على منظومة الدرع الصاروخية الكونية التي صممتها الولايات المتحدة لتحييد القوات الصاروخية الروسية.

وأضاف أن روسيا أكدت مرارا تمسكها بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وأنها نفذت التزاماتها بموجب هذه المعاهدة بالكامل.

كما توقع المسؤول الروسي أن يتناول رئيسا البلدين موضوع تفكيك الصواريخ والقصيرة المدى، بما في ذلك في سياق نشر الولايات المتحدة منصات في رومانيا تقدر على إطلاق صواريخ هجومية من نوع "توماهوك"، إضافة إلى صواريخ اعتراضية.

وأضاف أوشاكوف أن على روسيا والولايات المتحدة أن تعملا سوية لمواجهة الإرهاب والتهديدات الأخرى.

"إزالة الركام"

وأعرب مساعد الرئيس الروسي عن أمل موسكو في أن تخدم القمة المرتقبة لإعادة العلاقات الروسية الأمريكية إلى طبيعتها قائلا: "من بالغ الأهمية البدء في إزالة الركام (في العلاقات الثنائية، إذا كان الأمريكيون مستعدون لذلك". وأضاف أنه إذا أسهم القمة الروسية الأمريكية في إطلاق هذه العملية وتسكون هناك إشارات التقدم في هذا الاتجاه، "فسيكون هذا الأمر وحده النتيجة الأهم لهذه القمة".

المصدر: وكالات