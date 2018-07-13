// 26.06.2018 по тикету 15478
آيسلندا تحل محل الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان الأممي
AFP ALAIN GROSCLAUDE
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انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة آيسلندا عضوا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لتحل محل الولايات المتحدة بعد انسحابها من المجلس.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لمجلس حقوق الإنسان أن عضوية آيسلندا بدأت فورا وستستمر حتى 31 ديسمبر عام 2019.
وأصبحت آيسلندا عضوا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لأول مرة في تاريخها.
وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من مجلس حقوق الإنسان احتجاجا على ما وصفته بـ "تحيز" المجلس ضد إسرائيل. كما عارضت الولايات المتحدة عضوية بعض الدول في المجلس، مثل فنزويلا والصين وكوبا.
المصدر: نوفوستي
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