حكومة أردوغان الجديدة تعقد أول اجتماعاتها

بدأت الحكومة التركية الجديدة التي شكلها الرئيس رجب طيب أردوغان وأدت اليمين الدستورية الثلاثاء، أول اجتماعاتها، يوم الجمعة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة برئاسة أردوغان.

والاجتماع الذي ترأسه أردوغان هو الأول في النظام الرئاسي، الذي بدأ تطبيقه في تركيا بعد الانتخابات التي أجريت في يونيو 2018.

إقرأ المزيد

هذا وسبق اجتماع الحكومة التركية الجديدة حفل في المبنى الأول للبرلمان.

وقال الرئيس التركي في الحفل: "سنعمل بلا هوادة حتى بناء تركيا التي يمكن أن نتوقع فيها مستقبلنا بثقة".

وأشار أردوغان إلى أن مبنى البرلمان القديم شهد في السابق العمل من أجل إنقاذ الدولة واستقلالها، ويشهد الآن الإصرار على تحقيق أهداف تركيا لعام 2023، وجعلها من أقوى 10 اقتصادات في العالم.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الـ9 من يوليو تشكيلة حكومته الجديدة، بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي، والتي ضمت نائبا للرئيس و16 وزيرا، منح فيها صهره بيرات ألبيرق وزارة الخزانة والمالية.

المصدر: الأناضول