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تركيا.. يلدريم يتسلم رئاسة البرلمان التركي بمراسم رسمية في أنقرة

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تركيا.. يلدريم يتسلم رئاسة البرلمان التركي بمراسم رسمية في أنقرة
@BA_YildirimAR
رئيس مجلس الأمة التركية الكبير بن علي يلدريم
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تسلم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، رئاسة مجلس الأمة التركية الكبير بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة.

وانتخب نواب البرلمان التركي يوم الخميس رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم رئيسا للبرلمان، وصوت إلى جانب يلدريم، المرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، 335 نائبا في الجولة الثالثة من التصويت بعد فشل البرلمانيين بانتخاب رئيس البرلمان في الجولتين الأولى والثانية.

إلى ذلك، قلد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رئيس مجلس الأمة التركية الكبير بن علي يلدريم، وسام الشرف في مجمع رئاسة الجمهورية.

وقال أردوغان: "يقدم هذا الوسام الى الذين يحققون النجاحات من أجل بقاء دولتنا، ووحدة بلادنا وأمتنا، ورفاه ووحدة وتضامن مجتمعنا".  

وأعرب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عن شكره ليلدريم على النجاحات التي حققها حتى الآن.

المصدر: وسائل إعلام تركية + "تويتر"

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