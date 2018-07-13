تركيا.. يلدريم يتسلم رئاسة البرلمان التركي بمراسم رسمية في أنقرة
تسلم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، رئاسة مجلس الأمة التركية الكبير بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة.
#يلدريم يتسلم رئاسة البرلمان #التركي بمراسم رسمية بأنقرة pic.twitter.com/e4Q06OTArg— بن علي يلدريم AR (@BA_YildirimAR) July 13, 2018
وانتخب نواب البرلمان التركي يوم الخميس رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم رئيسا للبرلمان، وصوت إلى جانب يلدريم، المرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، 335 نائبا في الجولة الثالثة من التصويت بعد فشل البرلمانيين بانتخاب رئيس البرلمان في الجولتين الأولى والثانية.
انتخاب رئيس الوزراء السابق بن علي #يلدريم رئيسا للبرلمان التركي— بن علي يلدريم AR (@BA_YildirimAR) July 12, 2018
يلدريم حصل في الجولة الثالثة على ٣٣٥ صوتا من أصل ٦٠٠ صوت pic.twitter.com/0yNfuCOEUB
إلى ذلك، قلد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رئيس مجلس الأمة التركية الكبير بن علي يلدريم، وسام الشرف في مجمع رئاسة الجمهورية.
وقال أردوغان: "يقدم هذا الوسام الى الذين يحققون النجاحات من أجل بقاء دولتنا، ووحدة بلادنا وأمتنا، ورفاه ووحدة وتضامن مجتمعنا".
وأعرب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عن شكره ليلدريم على النجاحات التي حققها حتى الآن.
#أردوغان يمنح #يلدريم وسام الشرف تكريمًا له pic.twitter.com/YdlGKRatHZ— بن علي يلدريم AR (@BA_YildirimAR) July 13, 2018
المصدر: وسائل إعلام تركية + "تويتر"