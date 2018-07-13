تركيا.. يلدريم يتسلم رئاسة البرلمان التركي بمراسم رسمية في أنقرة

تسلم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، رئاسة مجلس الأمة التركية الكبير بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة.

وانتخب نواب البرلمان التركي يوم الخميس رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم رئيسا للبرلمان، وصوت إلى جانب يلدريم، المرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، 335 نائبا في الجولة الثالثة من التصويت بعد فشل البرلمانيين بانتخاب رئيس البرلمان في الجولتين الأولى والثانية.

انتخاب رئيس الوزراء السابق بن علي #يلدريم رئيسا للبرلمان التركي



يلدريم حصل في الجولة الثالثة على ٣٣٥ صوتا من أصل ٦٠٠ صوت pic.twitter.com/0yNfuCOEUB — بن علي يلدريم AR (@BA_YildirimAR) July 12, 2018

إلى ذلك، قلد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رئيس مجلس الأمة التركية الكبير بن علي يلدريم، وسام الشرف في مجمع رئاسة الجمهورية.

وقال أردوغان: "يقدم هذا الوسام الى الذين يحققون النجاحات من أجل بقاء دولتنا، ووحدة بلادنا وأمتنا، ورفاه ووحدة وتضامن مجتمعنا".

وأعرب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عن شكره ليلدريم على النجاحات التي حققها حتى الآن.

المصدر: وسائل إعلام تركية + "تويتر"