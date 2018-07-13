مقاتلات يابانية وكورية جنوبية ترافق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات يابانية وكورية جنوبية رافقت قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من نوع "تو 95 أم أس" أثناء قيامهما بتحليق روتيني فوق بحر اليابان والبحر الأصفر.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن القاذفتين نفذتا التحليق فوق المياه الدولية لبحر اليابان والبحر الأصفر وغربي المحيط الهادئ برفقة مقاتلات "سو 35 أس"، حيث تدرب طاقما القاذفتين على التزود بالوقود في الجو.

وأضافت وزارة الدفاع أنه في بعض المراحل من المسار رافقت مقاتلات "أف 15" وأف 16" التابعة للقوات الجوية لكوريا الجنوبية و"أف 2 آ" للقوات الجوية اليابانية القاذفتين الروسيتين.

وأكدت وزارة الدفاع أن الطائرات الروسية تنفذ تحليقاتها بالتوافق التام مع قواعد الملاحة الدولية، دون اختراق حدود الدول الأخرى.

المصدر: نوفوستي