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الهند: مستمرون بالمباحثات حول شراء "أس 400" رغم ضغط واشنطن

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الهند: مستمرون بالمباحثات حول شراء
Sputnik ALEXEI MALGAVKO
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أكدت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارمان أن المفاوضات مع روسيا لشراء أنظمة "أس 400" الروسية للدفاع الجوي مستمرة رغم ضغوط الولايات المتحدة.

وقالت الوزيرة للصحفيين تعليقا على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على مشتري الأسلحة الروسية: "أكدنا لوفد الكونغرس الأمريكي (الذي زار الهند) أن هذا قانون أمريكي، ولم يصدر عن الأمم المتحدة"، في إشارة إلى قانون "مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA).

وأكدت الوزيرة الهندية أن القانون الأمريكي لا ينطبق على الهند، وأن المباحثات مع روسيا حول صفقة أنظمة "أس 400" في مراحلها النهائية.

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وشددت على أنه لدى الهند علاقات طويلة العهد مع روسيا، وأن دلهي ستستمر بالتعاون مع موسكو.

يذكر، أن قانون "مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" يقضي بإمكانية فرض عقوبات على الدول التي تتعاون مع المؤسسات الروسية، وخاصة "روس أوبورون أكسبورت" الحكومية لتصدير الأسلحة المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.

المصدر: صحيفة "تريبيون" الهندية

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