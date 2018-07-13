مجلس الأمن الدولي يفرض حظرا على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان

فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان، حيث أيدت فرض الحظر 9 دول من أعضاء المجلس وامتنعت الـ 6 الأخرى عن التصويت.

ولم تصوت إلى جانب فرض الحظر روسيا والصين وإثيوبيا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وكازاخستان.

واعتبرت إثيوبيا أن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، وخاصة على خلفية المحاولات لإنعاش عملية السلام في البلاد بين الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق رياك مشار.

يتبع..