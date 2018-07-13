يلدريم يسلم ختم رئاسة الوزراء إلى أردوغان

بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء في تركيا والانتقال للنظام الرئاسي، سلم رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، ختم رئاسة الوزراء إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما قلده الأخير وسام الشرف.

جاء ذلك في حفل أقيم اليوم الجمعة، في العاصمة أنقرة، لتقليد يلدريم وسام الشرف للدولة التركية.

وقال الرئيس التركي، في كلمة له خلال الحفل، إن يلدريم "حاز على مكان استثنائي في قلوبنا جميعًا، ولم يتخل عن رفقتنا على مدار 40 عاما"، معربا عن ثقته بأن نهج يلدريم التوافقي، الذي تبناه خلال فترة توليه لوزارة المواصلات وبعدها رئاسة الوزراء سيتواصل خلال فترة رئاسته للبرلمان.

وأضاف أردوغان: "أنا على ثقة بأننا سنواصل عملنا بانسجام مع يلدريم خلال رئاسته للبرلمان على الشكل الذي كنا عليه خلال رئاسته للوزراء"، مشدداً على أن يلدريم يعتبر من أكبر الداعمين للكفاح ضد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "غولن".

هذا وانتقلت تركيا الاثنين الماضي فعليا من النظام البرلماني إلى الرئاسي عقب تنصيب الرئيس الأول في نظام الحكم الجديد، رجب طيب أردوغان بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة.

وتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء بموجب النظام الرئاسي، وبات رئيس الدولة هو قمة السلطة التنفيذية.

المصدر: وكالات