أولمبياد الرياضيات الدولي.. روسيا في المقدمة وللسعودية وسوريا نصيب!

دخل التلاميذ الروس في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي في رومانيا في قائمة أفضل ثلاثة منتخبات، في حين جاءت السعودية وسوريا في نفس المرتبة بالمركز الـ60 من أصل 107 بلدا مشاركا.

وحصد تلاميذ روسيا في الدورة 59 لأولمبياد الرياضيات الدولي في رومانيا، خمس ميداليات ذهبية وواحدة فضية، لتحتل روسيا بذلك المركز الثاني، فيما جاءت الولايات المتحدة بالمركز الأول، حيث حصدت خمس ذهبيات وفضية واحدة ، لكنها تقدمت على روسيا بفارق الدرجات.

فيما حلت الصين بالمركز الثالث بأربع ذهبيات وفضيتين، تليها في المركز الرابع أوكرانيا، التي حصدت أربع ذهبيات وفضيتين.

عربيا، تصدرت سوريا والسعودية الدول العربية المشاركة في المسابقة، وجاء البلدان في المركز الـ60 ضمن الترتيب العام، ونالت سوريا برونزيتين، فيما حصدت السعودية فضية وبرونزية.

المملكة تحصد ميداليتين وشهادة تقدير في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي في رومانيا - صحافة نت السعوديةhttps://t.co/bVX1QZcazN — صحافة عربية (@SahafahNArabia) 13 июля 2018 г.

تليهما في المركز الثاني عربيا، تونس، والتي احتلت المركز الـ70 عالميا، يليها المغرب، الذي جاء بالمركز الـ73.

وصب اهتمام وسائل الإعلام بشكل خاص على مشاركة حافظ، نجل الرئيس السوري بشار الأسد، والذي جاء في المركز 486 من أصل 615 مشاركا، محرزا بذلك نتيجة أفضل هذا العام عن العام الماضي، حينها احتل المركز الـ528.

وفي مقابلة مع قناة "برو" الرومانية، عبر نجل الرئيس السوري عن استغرابه لهذا الاهتمام وقال: "أنا تلميذ عادي عمري 16 سنة، والنتيجة التي حصلت عليها لا تختلف عن نتائج الآخرين، لذلك لا أفهم هذا الاهتمام الزائد الموجه إلي".

وترتب على المشاركين في الأولمبياد، المنعقد ما بين الـ3 والـ14 من يوليو، حل 6 معادلات، 3 في كل يوم، وتنتمي هذه المعادلات إلى مختلف مجالات الرياضيات.

المصدر: وكالات