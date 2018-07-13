 
مباشر

العثور على آثار "سلاح كيميائي" في أسماك دولة أوروبية (صورة)

أخبار العالم

العثور على آثار
Reuters : Jose Saavedra
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kica

عثر مؤخرا على جزئيات تعود لأسلحة حربية كيميائية في أجسام حيوان الجمبري، الذي يصطاد من المياه المحيطة بجزيرة ماسيسكار السويدية.

وأرجعت "الوكالة السويدية للمياه الوطنية" السبب إلى غرق أكثر من 28 سفينة ألمانية محملة بأسلحة كيميائية بالقرب من الجزيرة ذاتها، عندما استهدفتها أساطيل الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية.

كما صرحت الوكالة بأن نسبة الجزيئات الكيماوية ضئيلة وهي لا تشكل خطرا مباشرا على حياة المستهلكين، ولكنها تؤثر على وفرة الثروة السمكية وتكاثرها، خاصة مع عامل الصيد الكثيف في تلك المنطقة البحرية.

(Google Maps)
العلامة الحمراء تشير إلى موقع جزيرة ماسيسكار السويدية.

وتبعا لما سبق، نشرت الوكالة السويدية تعميما منعت فيه الصيد منعا باتا في المنطقة المحيطة بجزيرة ماسيسكار، الواقعة في المضيق الواصل بين بحر الشمال وبحر البلطيق.

ويحذر العلماء السويديون أيضا من بقايا جزيئات سامة قد تكون منتشرة في مناطق من بحر البلطيق، إذ أعلنوا نيتهم توسيع عمليات البحث والتقصي لتشمل كافة مياه البلطيق.

المصدر: RT + Google Maps

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا