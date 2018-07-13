برج إيفل يحبس أنفاسه

تحبس فرنسا برمز عاصمتها "برج إيفل" أنفاسها يوم الأحد المقبل، أملا في أن يهديها منتخبها فوزا يكون الثاني في تاريخها ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

ومن المقرر أن يتم إغلاق برج إيفل لأسباب أمنية، بعد أن قررت السلطات الفرنسية نصب شاشات عملاقة وتحويل الساحة المقابلة للبرج إلى ساحة يتابع فيها المشجعون مباراة الدور النهائي، الذي سيجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الكرواتي.

وسيغلق برج إيفل، النصب، الذي يعد واحدا من الأماكن، التي تستقطب أكبر عدد من الزوار في باريس، طيلة يوم الأحد.

وأكد المسؤولون أن السياح، الذين اشتروا تذاكر لزيارة البرج، يوم الأحد القادم، والتي تتراوح أسعارها بين 16 و 25 يورو، يمكنهم استرداد المبلغ في مدة لا تتجاوز الشهرين.

المصدر: وكالات