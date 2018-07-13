سمعة مطاعم "ماكدونالدز" على المحك في إحدى الولايات الأمريكية!

ذكرت إدارة الصحة في ولاية إلينوي الأمريكية، أن نحو مئة شخص قد يكونوا تعرضوا للتسمم، بعد تناولهم سلطات في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في الولاية.

وتفيد المعلومات، بأن الولاية سجلت منذ منتصف مايو حوالي 90 حالة إصابة بالطفيليات المجهرية "Cyclospora cayetanensis".

وقال بيان لإدارة الصحة في الولاية: "إن تحقيقا أوليا أظهر أن العدوى لها صلة بتناول سلطات في مطاعم ماكدونالدز"، إلا أنه لم يستبعد أيضا أن تكون للعدوى في الولاية مصادر أخرى.

الجدير بالذكر أن إدارة مطاعم "ماكدونالدز" تعاونت مع الخدمات الصحية الحكومية، وبادرت إلى سحب السلطات "المشبوهة" من قائمة وجباتها.

المصدر: نوفوستي