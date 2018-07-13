// 26.06.2018 по тикету 15478
سمعة مطاعم "ماكدونالدز" على المحك في إحدى الولايات الأمريكية!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kibu
ذكرت إدارة الصحة في ولاية إلينوي الأمريكية، أن نحو مئة شخص قد يكونوا تعرضوا للتسمم، بعد تناولهم سلطات في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في الولاية.
وتفيد المعلومات، بأن الولاية سجلت منذ منتصف مايو حوالي 90 حالة إصابة بالطفيليات المجهرية "Cyclospora cayetanensis".
وقال بيان لإدارة الصحة في الولاية: "إن تحقيقا أوليا أظهر أن العدوى لها صلة بتناول سلطات في مطاعم ماكدونالدز"، إلا أنه لم يستبعد أيضا أن تكون للعدوى في الولاية مصادر أخرى.
الجدير بالذكر أن إدارة مطاعم "ماكدونالدز" تعاونت مع الخدمات الصحية الحكومية، وبادرت إلى سحب السلطات "المشبوهة" من قائمة وجباتها.
المصدر: نوفوستي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)