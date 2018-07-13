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الأمن التركي يوقف 16 مشتبها بينهم 3 فرنسيين

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الأمن التركي يوقف 16 مشتبها بينهم 3 فرنسيين
Sputnik
أرشيف
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أوقفت قوات الأمن التركية، أمس الخميس، 16 مشتبها بهم، بينهم 3 فرنسيين في عملية ضد حزب العمال الكردستاني بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية، أن قيادة قوات الدرك التركية، نفذت عملية أمنية بقضاء "بيت الشباب" التابع لولاية شرناق.

وأوضحت المصادر، أن قوات الأمن تمكنت من القبض على 16 مشتبها بهم، بينهم 3 فرنسيين.

المصدر: الأناضول

// 26.06.2018 по тикету 15478

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