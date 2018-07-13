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وزير الخارجية الفرنسي: الناتو ليس عدوا لروسيا ونسعى للحوار معها

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وزير الخارجية الفرنسي: الناتو ليس عدوا لروسيا ونسعى للحوار معها
AFP
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بأن حلف الناتو لا يعد عدوا لروسيا، مشيرا إلى أن الدول المشاركة فيه تسعى للحفاظ على الحوار مع موسكو.

وقال لودريان في حديث مع قناة "BFM" اليوم الجمعة: "الناتو ليس عدوا لروسيا، ويجب علينا الحفاظ على الحوار. وبغض النظر عن الخلافات حول بعض المسائل، فإن الحلف يجري حوارا ثابتا مع روسيا".

وأشار بهذا الصدد إلى "ضم" القرم إلى روسيا الذي يعتبره الناتو أمرا غير شرعي، والخلافات فيما يخص الإشراف على عدم استخدام الأسلحة الكيميائية.

 وشدد لودريان على أن الحلف يساعد في الحفاظ على السلام منذ نحو 70 عاما، واصفا إياه بأنه "آلة للدفاع الجماعي" التي "تحمي البلدان من العديد من المخاطر والتهديدات".

المصدر: تاس

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