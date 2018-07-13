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البيت الأبيض يصحح مجددا شطط ترامب: لم يقل عن ماي شيئا سيئا!

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البيت الأبيض يصحح مجددا شطط ترامب: لم يقل عن ماي شيئا سيئا!
AP Evan Vucci
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الرئيس دونالد ترامب يحترم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي ويعتبر شخصيتها مذهلة، وذلك تصويبا لما ذكره ترامب عنها لصحيفة "صن".

وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع الصحيفة البريطانية "صن" قبل بدء زيارته للمملكة المتحدة يوم أمس الخميس: إن ماي لم تلتزم بنصائحه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وإن وزير الخارجية البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، يصلح ليكون رئيس وزراء جيدا.

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واضطرت ساندرز للتدخل مجددا من أجل تصحيح شطط ترامب، فقالت: "إن لدى الرئيس موقفا جيدا تجاه رئيسة الوزراء ماي ويحترمها كثيرا، وهو قال في مقابلة مع صحيفة صن إنها شخصية جيدة جدا"، وأضافت "لم يقل أبدا أي شيء سيئ عنها"، وهو يعتقد أنها كانت في قمة حلف شمال الأطلسي شخصية مذهلة حقا".

وفقا لها ، فإن ترامب ممتن لماي على الاستقبال الرائع الذي لقيه في المملكة المتحدة، حيث وصل الرئيس الأمريكي إلى هناك يوم أمس الخميس.

المصدر: نوفوستي

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