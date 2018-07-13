استطلاع للرأي: أغلبية الأمريكيين ترى أن بوتين سيكون الرابح من قمة هلسنكي

أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأمريكيين يدعمون اجتماع رئيسهم دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن أغلبية المشاركين تعتقد أن موسكو ستجني من القمه فوائد أكبر.

هذه النتيجة تجلت في استطلاع للرأي أجرته شبكة تلفزيون "Fox News" بين يومي 9 – 11 يوليو الجاري، حيث أجاب 59% من المشاركين في الاستطلاع بالإيجاب على سؤال عما إذا كان يتعين على ترامب اللقاء مع بوتين أم لا.

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بالمقابل، أجاب 33% من أفراد العينة المستطلعة آراؤها سلبيا على هذا السؤال، في حين رفض الإجابة عليه 9% من المشاركين في الاستطلاع.

واللافت في الوقت ذاته أن الاستطلاع أظهر أن 31% من العينة يعتقدون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون قادرا على التوصل إلى اتفاقات أكثر نفعا لبلاده من الرئيس الأمريكي، في حين رأى العكس 24% من المشاركين.

ورأى 26% من عينة الاستطلاع أن الاتفاقات النهائية في القمة المنتظرة ستكون على مستوى واحد من الربح أو الخسارة، ولم يتمكن 16% من المشاركين من الإجابة على هذا السؤال.

وأجاب المشاركون في هذا الاستطلاع على سؤال عما إذا كانت سياسة إدارة ترامب تجاه روسيا حازمة بقدر كاف، حيث رأى 5% بأنها "مفرطة "، ودفع 53% بأنها "ليست حازمة بالقدر الكافي"، وقال 35% من المشاركين إنهم يعتقدون أن سياسة واشنطن بشكل عام "حازمة كفاية"، فيما تعذرت الإجابة على 8% من أفراد العينة.

المصدر: تاس