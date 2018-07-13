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طائرة ترامب الاحتياطية ستنتظر في إستونيا خلال القمة مع بوتين

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طائرة ترامب الاحتياطية ستنتظر في إستونيا خلال القمة مع بوتين
Sputnik
صورة ارشيفية للطائرة الرئاسية الامريكية
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ستهبط الطائرة الأمريكية الرئاسية الاحتياطية في مطار تالين عاصمة إستونيا في يوم 15 يوليو الجاري، وستهبط معها في المطار المذكور طائرة نقل مرافقة.

وقالت محطة إذاعة "راديو 4" المحلية، اليوم، إن طائرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاحتياطية، من طراز Boeing C-32، ستبقى مع طائرة النقل في مطار عاصمة إستونيا، وهي في وضع الانتظار، حتى تنتهي القمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في هلسنكي في يوم 16 يوليو الجاري.

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أما ترامب نفسه، فسيصل إلى عاصمة فنلندا، يوم 15 يوليو، على متن الطائرة Boeing 747 Air Force One.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف معلقا على جدول أعمال "قمة بوتين- ترامب"، إن الرئيسين الروسي والأمريكي ، سيناقشان مجموعة من المسائل والقضايا المعقدة، ومن بينها الأزمة السورية التي سيتم بحثها بشكل مفصل.

المصدر: تاس

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