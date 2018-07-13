الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي بومبيو على هامش قمة هلسنكي

أفادت دائرة الإعلام بوزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو على هامش قمة بوتين-ترامب، التي ستجري في هلسنكي الاثنين المقبل.

وقالت الدائرة، اليوم الجمعة، إن الوزيرين سيناقشان "عددا من المسائل الحيوية الخاصة بروسيا والولايات المتحدة" على هامش القمة الثنائية في هلسنكي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، أن مايك بومبيو سيرافق الرئيس ترامب إلى هلسنكي.

المصدر: تاس