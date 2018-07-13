الخارجية العراقية تنفي إيقاف إصدار التأشيرات للإيرانيين

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أمس الخميس، عدم صحة الأنباء حول إيقاف إصدار التأشيرات للإيرانيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب: "أصدرت الوزارة إعماما لجميع بعثاتنا باستئناف إصدار التأشيرات للزوار بعد توقف ليومين لأسباب تتعلق بإجراءات فنية لنظام إلكتروني جديد (النافذة الموحدة)".

وأضاف: "سيتم اعتماد هذا النظام في وقت لاحق لحين استكمال جميع متطلباته الفنية والإدارية"، مشيرا إلى أنه "لا صحة لما يتم تداوله من تفسيرات وتأويلات من بعض وسائل الإعلام حول إيقاف إصدار التأشيرات للجنسيات الإيرانية أو اللبنانية أو غيرها".

وتابع محجوب: "إن قنصلياتنا تمنح تأشيرات الدخول بشكل طبيعي اعتبارا من اليوم".

وجاءت هذه التوضيحات بعد أن نشر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا أفادت فيها بأنه تم إيقاف منح سماح الدخول للإيرانيين حتى إشعار آخر.

تم استئناف إصدار التأشيرات للزوار بعد توقف ليومين لأسباب تتعلق بإجراءات فنية لنظام ألكتروني جديد ( النافذة الموحدة ) سيتم اعتماده في وقت لاحق لحين إستكمال جميع متطلباته الفنية والإدارية ، ولا صحة لما يتم تداوله من تفسيرات وتأويلات من بعض وسائل الاعلام حول إيقاف إصدار التأشيرات — احمد محجوب (@drahmedmahjoob) July 12, 2018

المصدر: farsnews.com