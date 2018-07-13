لندن تستقبل ترامب بالتظاهرات: كم طفلا ستسجن اليوم؟

استقبل مئات المتظاهرين رئيس أمريكا دونالد ترامب في لندن، بالطرق على الطناجر وإطلاق الصفارات والهتافات التي تسأله: "كم طفلا ستسجن اليوم؟ تعبيرا عن رفضهم لزيارته الحالية لبريطانيا.

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وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر السفير الأمريكي في ريجنتس بارك، حيث أمضى ترامب ليلته الأولى في بريطانيا مع زوجته ميلانيا، هتفوا "دونالد ترامب ليس مرحبا به".

وخلال نحو ساعة ونصف الساعة، أحدثوا أكبر قدر من الضجيج تنديدا بسياسات ترامب في ملفات الهجرة والمناخ والتسلح.

واحتجاجا على سياسته المتشددة في مجال الهجرة، هتف المتظاهرون مخاطبين ترامب: "كم طفلا سجنت اليوم؟"، في إشارة إلى الأطفال الذين تحتجزهم السلطات الأمريكية بعد فصلهم عن ذويهم لدخولهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وقال شبير لاخا، أحد منظمي التحرك، إن "أي إنسان عاقل سيصدم بذلك. ويبدو أن دونالد ترامب ليس على هذا النحو".

وأعلنت ساره جونز، الناشطة ضد الأسلحة النووية، "أنه أحد الأشخاص الأكثر خطورة على سطح الكوكب"، منتقدة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.

واعتبرت الأمريكية كالا سينغلتون، المقيمة في لندن منذ 28 عاما "إنه يتطاول على الثقافة والقواعد والقوانين" في الولايات المتحدة.

وأطلق المتظاهرون هتافات استهجان بأعلى أصواتهم ضد ترامب حين نقلته مروحية إلى بلينهايم قرب أكسفورد حيث حضر حفلة عشاء على شرفه.

ويتخلل زيارة ترامب لبريطانيا العديد من التظاهرات المناهضة له، على أن تجمع أكبرها مئات الآلاف اليوم الجمعة في ساحة الطرف الأغر في العاصمة البريطانية.

وسئل ترامب عن هذه التظاهرات قبل مغادرته إلى لندن؟ فأجاب قائلا إن البريطانيين "يحبونني كثيرا".

المصدر: أ ف ب