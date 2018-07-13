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ترامب: جونسون سيكون مرشحا "ممتازا" لمنصب رئيس وزراء بريطانيا

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ترامب: جونسون سيكون مرشحا
AP Rajanish Kakade
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ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بثقله لدعم وزير الخارجية البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، وقال إنه يعتقد أن الأخير سيصبح رئيس وزراء "ممتازا"، حسبما نقلت عنه صحيفة "ذي صن".

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وفي مقابلة مع الصحيفة بمناسبة زيارته الحالية لبريطانيا، أعلن ترامب أنه يكن لهذا السياسي البريطاني (جونسون) الإعجاب والاحترام.

وقال ترامب: "أنا آسف جدا لأنه غادر الحكومة وأتمنى أن يعود ... أعتقد أنه سيكون رئيس وزراء ممتازا، وأعتقد أن لديه كل ما هو مطلوب لهذا".

واستقال بوريس جونسون، الذي يعتبر من أكبر المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، من منصبه كوزير للخارجية البريطانية في أول حكومة بعد الاستفتاء الذي فاز فيه أنصار الطلاق مع أوروبا. ويعود سبب استقالته إلى الخلافات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي حول مفاوضات بلاده مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط Brexit .

المصدر: نوفوستي

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