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بالفيديو.. الأمن الإيراني يلقي القبض على امرأة رقصت أمام أحد مساجد البلاد
youtube.com
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ألقت قوات الأمن الايرانية القبض على امرأة تتهمها السلطات بالإساءة إلى المقدسات الإسلامية.
وأوضحت وكالة "فارس" الإيرانية أن المرأة قامت بالرقص أمام أحد المساجد في ذكرى ليلة مقتل الإمام جعفر الصادق يوم 9 يوليو الجاري.
ونشرت المرأة شريطا مصورا يظهر تصرفاتها التي وصفت من قبل الإعلام المحلي بـ"المسيئة للمقدسات في الأجواء الافتراضية" ما أثار أصداء واسعة في البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الأمن اعتقلت المرأة مساء أمس الأربعاء.
المصدر: فارس + يوتيوب
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