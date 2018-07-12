تمديد صلاحيات سلفا كير كرئيس لجنوب السودان حتى 2021

صوت برلمان جنوب السودان اليوم الخميس لصالح تمديد ولاية سلفا كير في منصب رئيس الجمهورية حتى 12 يوليو عام 2021.

وقال رئيس لجنة شؤون الإعلام في البرلمان باول يواني بونجو إن هذا الإجراء يراد منه تفعيل المفاوضات مع المتمردين.

وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات حول تمديد صلاحيات الرئيس تشمل أيضا صلاحيات نواب الرئيس والمشرعين ومحافظي الولايات.

لكن المتمردين بقيادة النائب السابق لرئيس الدولة رياك مشار رفضوا هذا القرار. وقال المتحدث باسم الجماعة المتمردة "الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة"، مابيور غارانغ دي مابيور: "نحن نأسف لهذه الخطوة لأنها تدل على أن النظام يناور وراء طاولة المفاوضات. وعلى المجتمع الدولي ألا يعترف بهذه الخطوة، ويجب أن يعتبر هذا النظام نظاما مارقا".

ويأتي ذلك بعد أن عرضت الحكومة على المتمردين الأسبوع الجاري إعادة تعيين مشار في منصب نائب الرئيس، لكن الحركة المتمردة رفضت هذا الاقتراح.

وتستمر الاشتباكات في جنوب السودان على خلفية تعثر مفاوضات السلام بوساطة سودانية في الخرطوم.

المصدر: رويترز