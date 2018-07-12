صحيفة: إسبانيا لن توافق على تسليم بوتشديمون بتهمة الاختلاس فقط

أفادت صحيفة "موندو" الإسبانية بأن المحكمة العليا الإسبانية لن توافق على قرار ألمانيا تسليم كارليس بوتشديمون، رئيس حكومة كتالونيا سابقا، لمدريد بتهمة اختلاس المال العام فقط.

وبحسب الصحيفة فهناك خياران أمام القاضي بابلو ليارينا الذي يشرف على مقاضاة الانفصاليين الكتالونيين، وكلاهما يقتضي رفض قرار العدالة الألمانية. فالخيار الأول هو سحب المذكرة الأوروبية باعتقال بوتشديمون وهي التي تم اعتقال بوتشديمون بموجبها في ألمانيا. أما الخيار الثاني فهو إحالة القضية إلى محكمة الاتحاد الأوروبي.

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وفي غياب المذكرة الأوروبية سيستطيع بوتشديمون البقاء في ألمانيا، لكن في حال مغادرته إلى بلد آخر سيكون بإمكان الجانب الإسباني إصدار مذكرة جديدة كي يتم النظر في قضيته في محاكم أخرى. كما يمكن إلقاء القبض على السياسي الكتالوني في حال عودته إلى إسبانيا، لمثوله أمام العدالة.

وعرف اليوم الخميس أن محكمة ألمانية سمحت بتسليم بوتشديمون لإسبانيا بتهمة اختلاس المال العام، لكنها رفضت تسليمه بتهمة التحريض للتمرد الذي عقوبته السجن مدة 30 عاما، الأمر الذي يمنع إسبانيا من محاكمة بوتشديمون بهذه التهمة.

وهرب بوتشديمون من إسبانيا إلى بلجيكا أواخر أكتوبر الماضي، بعد إجراء استفتاء في الإقليم حول انفصاله عن إسبانيا وإعلان استقلال كتالونيا من قبل البرلمان الإقليمي. وفي 25 فبراير تم احتجازه في ألمانيا وهو في طريقه من بلجيكا إلى فنلندا.

المصدر: تاس