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لقاء أمريكي كوري شمالي 15 يوليو بشأن إعادة رفات جنود أمريكيين

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لقاء أمريكي كوري شمالي 15 يوليو بشأن إعادة رفات جنود أمريكيين
flickr.com/Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management
جنود أمريكيون أثناء الحرب الكورية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن كوريا الشمالية عرضت عقد لقاء مع وفد أمريكي لبحث إعادة رفات جنود سقطوا في الحرب الكورية، إلى أرض الوطن.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نويرت، اليوم الخميس، إن نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، كيم يونغ-تشول قد وافق، خلال محادثات أجراها سابقا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على عقد لقاء مع وفد أمريكي بشأن رفات الجنود في قرية بانمونجوم (الواقعة بالمنطقة العازلة بين الكوريتين)، في 12 من يوليو، لكن هذا اللقاء لم يتم.

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وتابعت المتحدثة: "في منتصف النهار اتصلوا بنا وعرضوا عقد لقاء يوم الأحد المقبل. وسنكون مستعدين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، عقب قمة جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن كوريا الشمالية ستسلم الولايات المتحدة رفات 200 جندي أمريكي قضوا خلال الحرب الكورية في 1950-1953.

وحسب بيانات الجيش الأمريكي فإن مصير نحو 7700 جندي أمريكي قتلوا في الحرب لا يزال مجهولا.

المصدر: رويترز

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