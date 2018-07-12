الولايات المتحدة تسعى لتمرير حظر توريد الأسلحة لجنوب السودان

ذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تحشد التأييد في مجلس الأمن الدولي لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان.

وقال دبلوماسيون لـ "رويترز" إن الولايات المتحدة قد حصلت على تأكيدات الدعم من 7 دول، لكن بعض الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يعتقدون أن التوقيت غير مناسب الآن لمثل هذه الإجراءات، علما بأن هناك محاولات لإنعاش عملية السلام في البلاد.

ولم تعلق البعثة الأمريكية للولايات المتحدة على هذه المعلومات.

وحسب الدبلوماسيين، فإن مجلس الأمن من المقرر أن يصوت على مشروع القرار في هذا الصدد غدا الجمعة.

وتحتاج الولايات المتحدة من أجل تمرير مشروع قرار حول حظر توريد الأسلحة، إلى 9 أصوات من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15 مع امتناع الدول الأخرى الدائمة العضوية في المجلس (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) عن استخدام حق الفيتو.

وتريد الولايات المتحدة فرض حظر توريد الأسلحة إلى جنوب السودان على خلفية استمرار النزاع المسلح بين الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة رياك مشار وتقارير عن انتهاك حقوق الإنسان في البلاد.

المصدر: رويترز