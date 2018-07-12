بريطانيا تنوي شراء طائرات تجسس أمريكية

ذكرت مصادر مطلعة لـ "رويترز" أن الحكومة البريطانية قريبة من اتخاذ القرار بشراء ما بين 4 و6 طائرات استطلاع أمريكية.

وأفادت "رويترز" بأن بريطانيا تخطط لاستبدال 6 طائرات من نوع "إي 3 دي سينتري" بطائرات من نوع "إي 7 ويدجتايل" من صنع شركة "بوينغ" الأمريكية. وفي حال الموافقة على الصفقة قد تبلغ قيمتها مليار دولار.

ولكن هذا القرار، الذي قد يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القادمة، قد يغضب بعض البرلمانيين البريطانيين، الذين يدعون إلى الاعتماد على منتجات الشركات الأوروبية ودعم المنافسة مع الشركات الأمريكية.

وحسب مصدر مطلع، فإن شركة "إيرباص"، التي يقال إنها تعد عرضا بديلا لبريطانيا سوية مع شركة "ساب" السويدية، تسعى لمنع منح العقد للشركة الأمريكية من دون منافسة، ولا تستبعد إمكانية رفع دعوى قضائية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن الحكومة تطرح العقود للمناقصة عندما ترى ذلك مناسبا، مضيفا أنه من السابق لأوانه إعطاء مزيد من التعليقات.

المصدر: رويترز