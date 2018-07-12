ترامب يكشف محاور لقائه المقبل مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمتهما المزمعة في هلسنكي الأوضاع في سوريا وأوكرانيا و"التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي غير معلن أثناء قمة حلف الناتو في بروكسل: "أعتقد أنني أشارك في هذا اللقاء دون توقعات كثيرة. نريد توضيح الموضوع السوري. وسنطرح أيضا سؤالكم المفضل حول "التدخل"، أنا سأطرح هذا السؤال من جديد. كما سنناقش مسائل أخرى وسنتحدث عن أوكرانيا".

وأضاف أن بوتين "من الممكن أن يرفض"موضوع "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى أنه ينوي طرح هذا السؤال بغض النظر عن ذلك ويدعو روسيا "بألا تكرر ذلك من جديد".

هذا ولم يستبعد الرئيس الأمريكي مناقشة مسألة وقف المناورات العسكرية الأمريكية في بلدان البلطيق مع نظيره الروسي .

وفي حديثه حول القرم شدد على أن الوضع الحالي في شبه الجزيرة لا يروق له.

وأضاف: "قبل وقت بعيد من وصولي إلى هنا (إلى هذا المنصب) سمح الرئيس أوباما بحدوث ذلك. وقع ذلك أثناء رئاسته لا رئاستي".

وتابع: "هل كان من الممكن أن أسمح بذلك؟ لا. لكنه سمح بذلك. وكان ذاك قراره. ولا يمكنني القول ما الذي سيحدث في القرم لاحقا. لكن الوضع بشأن القرم لا يعجبني".

كما أعلن أنه يعتبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين منافسا لا عدوا، موضحا أن بوتين يمكن أن يصبح صديقا له فيما بعد.

وتابع: "إنه منافس لي. كان لطيفا معي أثناء لقائنا. وأنا كنت كذلك. وآمل بأن نصل إلى اتفاق. إنه يمثل المصالح الروسية وأنا أمثل مصالح بلادي وهذه هي المنافسة وليست مسألة صداقة أو عداء".

المصدر: وكالات