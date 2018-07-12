لافروف: انضمام الهند وباكستان إلى منظمة شنغهاي للتعاون يفتح آفاقا جديدة أمامها

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن منظمة شنغهاي للتعاون تلعب دورا متزايدا على الساحة الدولية، الأمر الذي يساعد فيه الانضمام الكامل للهند وباكستان إليها.

وقال لافروف في لقاء لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون جرى اليوم الخميس في موسكو: "تظهر منظمة شنغهاي للتعاون بشكل متتابع أنها مؤسسة دولية متطورة تلعب دورا متزايدا على الساحة الدولية".

وأضاف أن التعزيز التدريجي لهذا الوضع تساعد فيه الإمكانيات والآفاق الجديدة التي ظهرت أمام منظمة شنغهاي بعد انضمام الهند وباكستان إليها كعضوين كاملين.

وتابع: "اليوم نهتم بالدرجة الأولى بتعزيز المستوى الاستراتيجي للمنظمة ودعم النزعة الموضوعية لتشكيل النظام العالمي المتعدد المراكز على أساس الأمن المتساوي والاحترام المتبادل، والأخذ بعين الاعتبار مصالح كل بلدان العالم، والتمسك بمبادئ وقواعد القانون الدولي".

المصدر: إنترفاكس