وسائل إعلام: طالبان أفغانستان تسيطر على الحدود مع طاجكستان

سيطر مسلحون من حركة طالبان على معظم الأراضي الأفغانية الواقعة على الحدود مع طاجكستان.

وقال السكرتير الصحفي لمحافظ ولاية تخار الأفغانية، صنعت الله تيمور، للصحفيين: "صباح اليوم الخميس سيطر المتطرفون على مواقع القوات الحكومية في مقاطعة خواجه غار بالقرب من الحدود مع طاجكستان".

وأضاف: "هناك خطر من سيطرة طالبان الكاملة على مقاطعة خواجه غار وكذلك مقاطعات داركار وينغي قلعة ودشت قلعة المجاورة الواقعة على الحدود مع طاجكستان، إذ لا توجد حاليا لدى السلطات القوات الكافية في هذه الأراضي لردع الهجوم".

وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق من هذا اليوم بأن المسلحين قاموا بهجوم على مقاطعة دشت ارجي في ولاية قندز.

وجاء في بيان: "هاجم المسلحون وحدة للجيش في التجمع السكني بولي موماند في مقاطعة دشت ارجي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 32 جنديا وإصابة 20 آخرين. وصادر المسلحون كل الأسلحة والذخائر والمعدات الموجودة هناك.

ومنذ عدة أيام أفادت وسائل إعلام محلية بأن وحدة للجيش الوطني المنتشرة في منطقة حدودية بالقرب من طاجكستان، غادرت مواقعها خوفا من هجوم طالبان، وذلك بعد انتشار الشائعات بين السكان المحليين حول هجوم محتمل لمسلحي طالبان. لكن في اليوم التالي عاد العسكريون إلى مواقعهم بعد التأكد من أن الشائعات كانت كاذبة.

المصدر: إنترفاكس