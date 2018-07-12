ستولتنبيرغ: جورجيا ستصبح عضوا في حلف الناتو

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، بأن زعماء الدول الأعضاء في الحلف، يعملون ما بوسعهم لضم جورجيا إلى صفوف هذه المنظمة.

وقال ستولتنبيرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجورجي غيورغي مارغويلاشفيلي في بروكسل، اليوم الخميس: "مرت 10 سنوات على إجراء أول جلسة للجنة الناتو-جورجيا، تم فيها تحديد الأهداف الكبيرة لعضوية جورجيا في الناتو. جورجيا ستصبح بحكم المؤكد عضوا في حلفنا، ويسهم زعماؤنا بقسطهم لتحقيق ذلك بأسرع ما يمكن".

وأشار ستولتنبيرغ إلى تقدم حققته جورجيا في عملية تكاملها مع حلف الناتو، مضيفا أن هذا البلد نفذ الالتزامات التي تعهد بها فيما يخص إجراء إصلاحات عديدة. كما شكر الرئيس الجورجي على دور بلاده في عملية حلف الناتو في أفغانستان.

وفي مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في بروكسل، صباح اليوم أيضا، دعا ستولتنبيرغ أوكرانيا إلى عدم تخفيض وتائر الإصلاحات الضرورية لانضمامها إلى الحلف.

وأضاف: "لقد حققتم تقدما كبيرا. واعتماد قانون حول الأمن الوطني خطوة نرحب بها. ويعد هذا القانون مركزيا للإشراف المدني على الجيش وأجهزة الأمن. ومن الضروري تنفيذ هذا القانون لإجراء إصلاحات حقيقية".

وأضاف أن الدول الأعضاء في الناتو لا تزال تقدم دعمها لأوكرانيا. كما شكر بوروشينكو على مشاركة بلاده في بعثات الحلف ابتداء من إقليم كوسوفو إلى أفغانستان.

المصدر: إنترفاكس