بوتين يستقبل مبعوث المرشد الأعلى الإيراني

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني، الذي نقل له رسالة شفهیة من المرشد الأعلى علي خامنئي وأخرى خطیة من الرئیس حسن روحاني.

وجرى اللقاء في مقر الإقامة الرئاسية بضواحي موسكو بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الإیراني في موسكو مهدي سنائي وعدد من المسؤولين الآخرين.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن محادثات بوتين مع ولايتي تطرقت "قبل كل شيء" إلى العلاقات الثنائية، مضيفا أن الطرفين تناولا كذلك الأوضاع الإقليمية، بما فيها الشأن السوري، كما جددا التزامهما باتفاق إيران النووي.

وأفادت السفارة الإيرانية في بيان في وقت سابق، بأن ولايتي سيلتقي خلال زيارته لموسكو أيضا بوزير الطاقة الروسي، رئيس اللجنة المشتركة الإيرانية الروسية ألكسندر نوفاك، كما سيلقي خطابا في جلسة لمنتدى فالداي الدولي.

وتأتي زيارة ولايتي بعد يوم من لقاء بين بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي صرح بأنه بحث مع الرئيس الروسي الشأنين السوري والإيراني على ضوء القمة الروسية الأمريكية المرتقبة الاثنين المقبل، منوها بأن المحادثات في الكرملين أمس تمحورت حول الوجود الإيراني في سوريا، الذي تعتبره تل أبيب غير مقبول.

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وفي هذا السياق، علق ولايتي لدى وصوله إلى موسكو أمس، على زيارة نتنياهو إلى العاصمة الروسية، بقوله إن "وجوده من عدمه في روسيا لن يؤثر علي مهمتي الاستراتيجية"، معتبرا أن "التعاون القائم بين قوى جبهة المقاومة بزعامة إيران وروسيا في مواجهة الإرهاب ومؤسسيه في سوريا وغيرها من الدول الإقليمية، شكّل نموذجا يحتذى به للتعاون بين إيران وروسيا".

المصدر: وكالات