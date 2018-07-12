غوتيريش يندد بالعنف في نيكاراغوا وسط سقوط مئات القتلى

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق تجاه تصاعد العنف في نيكاراغوا، منددا بسقوط قتلى في احتجاجات مناهضة للرئيس دانييل أورتيغا.

أفاد بذلك أمس الأربعاء ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، مضيفا أن غوتيريش "يحث كل الأطراف على احترام دور الوسطاء والامتناع عن اللجوء للعنف والالتزام التام بالمشاركة في الحوار الوطني من أجل عدم تصعيد العنف وإيجاد حل سلمي للأزمة القائمة".

وتشهد نيكاراغوا منذ 18 أبريل الماضي موجة احتجاجات ضد الحكومة المعروفة بميولها اليسارية، اندلعت بسبب مشروع لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، لكنها سرعان ما تحولت إلى اشتباكات دامية بين قوى الأمن وأنصار أورتيغا من جهة، والمحتجين المطالبين برحيل الرئيس، من جهة أخرى.

وحسب منظمات حقوقية، بلغت حصيلة ضحايا الاحتجاجات 351 قتيلا، وأكثر من 2100 جريح، إضافة إلى نحو 330 مختطفا.

وأوضح موقع Prensa، أن بين القتلى 306 مدنيين، و28 عنصرا من جماعات مسلحة موالية للحكومة، و16 شرطيا، وعسكريا واحدا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا سقطوا في العاصمة ماناغوا.

المصدر: وكالات