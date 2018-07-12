"الشيوخ الإيرلندي" يحظر استيراد منتجات المستوطنات

صادق مجلس الشيوخ الإيرلندي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم، وبينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأثارت هذه الخطوة غضب إسرائيل، التي وصفت هذا القرار بأنه "شعبوي وخطير ومتطرف"، فيما اعتبرته السلطة الفلسطينية بأنه "تاريخي ومبادرة شجاعة".

هذا وكان البرلمان الإيرلندي قد أجل التصويت على مشروع القانون، في يناير الماضي، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع الحكومة الإسرائيلية، التي طلبت تليين القانون، بناء على ضغوطات إسرائيلية، بيد أنه لم يتم التوصل إلى أية تفاهمات بهذا الشأن في نهاية المطاف.

وقد دان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، مشروع القانون، معتبرا أن "الهدف منه هو دعم حركة المقاطعة والمس بدولة إسرائيل".

المصدر: وكالات