نحو 200 قتيل جراء الأمطار والسيول في اليابان

صرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيد سوغا، اليوم الخميس، بأن 199 شخصا على الأقل قتلوا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في الأيام الأخيرة غربي اليابان.

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وقال يوشيهيد سوغا في مؤتمر صحفي إن رئيس الوزراء شينزو آبي أمر خلال اجتماع خلية الأزمة بالتصرف بأسرع ما يمكن لإنقاذ الضحايا.

وتوجه رئيس الوزراء، الذي ألغى جولة له في 4 دول بينها بلجيكا وفرنسا، أمس الأربعاء، توجه إلى مقاطعة أوكاياما، إحدى أكثر المناطق تضررا مع هيروشيما، على أن يزور الجمعة منطقة أخرى لحقت بها أضرار كبيرة.

وأضافت سلطات البلاد أنها لا تملك أي معلومات عن مصير عشرات الأشخاص، في وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود زهاء 60 مفقودا.

وأدى الهطول غير المسبوق للأمطار خلال 3 أيام إلى فيضانات هائلة وانهيارات طينية وأضرار كبيرة أخرى، وإلى محاصرة أعداد كبيرة من الناس.

وفي المناطق التي شيدت فيها مبان على سفوح الجبال أدت الانهيارات إلى تدمير المساكن بالكامل وغطت الوحول أحياء برمتها.

وصدر أمر جديد بإخلاء قرية في منطقة هيروشيما بسبب الخطر الناجم من فيضان بحيرة، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وكانت حصيلة سابقة للسلطات اليابانية أشارت إلى وقوع 179 قتيلا جراء الكارثة.

المصدر: أ ف ب