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نائب رئيس وزراء كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا

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نائب رئيس وزراء كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا
Sputnik Iliya Pitalev
بيونغ يانغ، أرشيف
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أفادت السفارة الروسية لدى بيونغ يانغ بأن نائب رئيس وزراء كوريا الشمالية، رئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم، لي ريون نام، سيشارك في مراسم اختتام بطولة العالم لكرة القدم في روسيا.

وكتبت السفارة الروسية على صفحتها في فيسبوك: "في 12 يوليو الجاري توجه نائب رئيس وزراء كوريا الشمالية رئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم، لي ريون نام، إلى روسيا بدعوة من الفيفا للمشاركة في مراسم اختتام بطولة العالم لكرة القدم".

وكان في وداع لي ريون نام بمطار بيونغ يانغ الدولي الممثل المؤقت لروسيا في كوريا الشمالية ألكسندر فوستريكوف.

المصدر: إنترفاكس

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