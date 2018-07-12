هكذا وضعت الشرطة التركية يدها على "الداعية" غريب الأطوار!

كشفت وسائل إعلام عن تفاصيل جديدة للعملية الأمنية التركية الواسعة التي أفضت أمس إلى القبض على عدنان أوكتار، أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في البلاد.

وفي هذا الصدد، أوضحت شبكة "BBC" أن الشرطة التركية تمكنت بعد مطاردة استخدمت فيها طائرة مروحية من القبض على أوكتار، الرجل الشهير، غريب الأطوار، وهو صاحب قناة تلفزيونية وناشط بلغ مستوى رفيعا من الشهرة.

ورصدت وسائل إعلام تركية مدى الاهتمام البالغ الذي أثارته الحملة الأمنية التركية الواسعة التي انتهت أمس بالقبض على عدنان أوكتار وعدد كبير من أتباعه، بناء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة في اسطنبول، وأشارت إلى السيل الكبير من التعليقات الذي حظيت به هذه القضية في مواقع التواصل الاجتماعي.

No comment !!!

👏👏👏👏

Very very cool 😂😂😂✌👍

Adnan Oktar 👌 pic.twitter.com/rHbAhPd50n — Canan #MKA (@cannclk) July 11, 2018

وأوضح موقع "ترك برس" أن فرق الأمن التركية داهمت 120 موقعا في إطار هذه العملية الأمنية التي شملت ولايات اسطنبول وأنقرة وموغلا وأنطاليا، حيث نجح رجال الأمن في توقيف أوكتار وعشرات من أتباعه فجر يوم أمس.

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ونقل الموقع الإخباري التركي عن مصادر أمنية أن الفرق الأمنية "ألقت القبض على أوكتار أثناء محاولته الهرب من منزله في اسطنبول، وضبطت لديه كمية من الأسلحة والدروع الفولاذية".

وكان أوكتار الذي يصف نفسه بأنه "مفكر إسلامي عصري"، قد أثار جدلا واسعا بظهوره المتكرر في برامجه التلفزيونية التي تعج مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع منها، "محاطا براقصات ونساء يرتدين ملابس فاضحة وأمامهن زجاجات خمر".

المصدر: وكالات