خبير: استقبال ترامب في بروكسل لم يخالف البروتوكول

عبر الرئيس السابق لدائرة البروتوكول الروسية، فلاديمير شيفتشينكو، عن اعتقاده بأنه لم تكن هناك أي مخالفة لقواعد البروتوكول أثناء استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار بروكسل.

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وقال شيفتشينكو (الذي رأس دائرة البروتوكول أثناء حكم الرئيسين السوفيتي ميخائيل غورباتشوف والروسي بوريس يلتسين) في حديث لوكالة نوفوستي: "أعتقد بأنه من الضروري أن نلفت أنظارنا إلى وضع هذه الزيارة. تجري هناك قمة لحلف الناتو، وهو المنظمة التي تستضيف هذه القمة. لذلك علينا أن ندقق فيما إذا كان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ استقبل ترامب أم لا. ولا أرى أي مخالفة لقواعد البروتوكول من الجانب البلجيكي".

وأوضح الخبير أن سيناريو استقبال المسؤولين الكبار في هذه الحالة يتوقف على قواعد البروتوكول للجانب المستقبل وعلى طابع الزيارة.

وأضاف: "إنه أمر طبيعي في مثل هذه القمم الدولية، أن ممثلي وزارة الخارجية والسفراء والمندوبين الدائمين يستقبلون الضيوف رفيعي المستوى في المطار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا وصلا أمس الأربعاء إلى بروكسل للمشاركة في قمة الناتو التي عقدت هناك. وأفادت وسائل الإعلام بأنه كان في استقبال ترامب في المطار رئيسة دائرة البروتوكول بوزارة الخارجية البلجيكية فرانسوازا غوستين، والسفير الأمريكي الجديد لدى بلجيكا رونالد غيدفيتس، ومندوب الولايات المتحدة لدى حلف الناتو كاي بايلي هاتشينسون، ومندوب الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردن سوندلاند. وذكرت وسائل الإعلام أن القيادة البلجيكية، بما فيها رئيس الوزراء وملك بلجيكا ووزير خارجيتها، لم يكونوا موجودين في عاصمة بلجيكا بروكسل في ذلك الوقت.

المصدر: نوفوستي